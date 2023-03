Hockey | in NHL un atleta russo rifiuta maglia contro omofobia | “Temo ritorsioni nel mio paese”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Moixus1970 : RT @sportface2016: #Hockey su ghiaccio, in NHL un atleta russo rifiuta di indossare la maglia contro l'omofobia: 'Temo ritorsioni nel mio p… - sportface2016 : #Hockey su ghiaccio, in NHL un atleta russo rifiuta di indossare la maglia contro l'omofobia: 'Temo ritorsioni nel… - Walter15253919 : @simonesalvador @WennerGatta parli delle pubblicità virtuali 'personalizzate' che molte tv stanno adottando? negli… - RSIsport : ?? New Jersey ha ufficialmente staccato il biglietto per i playoff in NHL. Nella notte Hischier (due assist) e compa… - villainferno : last one ha visto l'hockey nhl dal vivo prima di me questa è omofobia -

New Jersey ha ufficialmente staccato il biglietto per i playoff in. Con il successo su Ottawa per 5 - 3 nella notte, tra cui spiccano anche i due assist del capitano Nico Hischier, che sale a quota 70 punti in stagione, i Devils sono diventati la terza squadra ad ...Con i Devils impegnati c' sempre almeno uno svizzero a brillare e stavolta toccato a Timo Meier. L'appenzellese infatti andato in rete (su assist di Nico Hischier) nel ko di New Jersey per 2 - 1 all'...Sembra aver ingranato la marcia giusta Denis Malgin con i Colorado Avalanche. L'elvetico si messo particolarmente in luce nel successo dei suoi per 5 - 0 sui Chicago Blackhawks di Philipp Kurashev ...

Hockey, in NHL un atleta russo rifiuta maglia contro omofobia ... SPORTFACE.IT

It is championship season in fantasy hockey, with the final couple of rounds underway ... and led the Huskies in scoring for the second straight season and made his NHL debut Sunday against the ...FILE - Buffalo Sabres' Ilya Lyubushkin plays during an NHL hockey game, Friday, March 17, 2023, in Philadelphia. Lyubushkin is citing an anti-gay Kremlin law and fears of facing retribution at home in ...