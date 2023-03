Hockey ghiaccio, Alps League 2023: Cortina passeggia a Salisburgo e sale 2-1 nella serie (Di lunedì 27 marzo 2023) Cortina è devastante in Gara-3 delle semifinali playoff della Alps Hockey League 2023, andando a dominare la scena in casa di Salisburgo con il punteggio di 6-1 e salendo quindi 2-1 nella serie (al meglio delle 7 partite) che tornerà in scena giovedì 30 marzo alle ore 20.30 a Cortina. Red Bull Juniors – SGC Hafro Cortina 1-6. alla Eisarena è subito la squadra ampezzana a dettare legge con la rete di Traversa dopo soli 31 secondi. Il raddoppio è pressochè immediato con Cuglietta che, al 12:11, realizza il 2-0. In avvio di secondo periodo arriva una scossa degli austriaci che accorciano con Krening al 24:15, ma dopo appena 20 secondi Cortina allunga di nuovo con il 3-1 di Seed. La ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023)è devastante in Gara-3 delle semifinali playoff della, andando a dominare la scena in casa dicon il punteggio di 6-1 endo quindi 2-1(al meglio delle 7 partite) che tornerà in scena giovedì 30 marzo alle ore 20.30 a. Red Bull Juniors – SGC Hafro1-6. alla Eisarena è subito la squadra ampezzana a dettare legge con la rete di Traversa dopo soli 31 secondi. Il raddoppio è pressochè immediato con Cuglietta che, al 12:11, realizza il 2-0. In avvio di secondo periodo arriva una scossa degli austriaci che accorciano con Krening al 24:15, ma dopo appena 20 secondiallunga di nuovo con il 3-1 di Seed. La ...

