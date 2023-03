"Ho il cuore a pezzi": Laura Freddi, il dolore da Serena Bortone (Di lunedì 27 marzo 2023) Cinque anni fa moriva Fabrizio Frizzi. Il celebre conduttore ha lasciato un grande vuoto nel mondo della tv e così nel corso dell'ultima puntata di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone l'ha voluto ricordare anche grazie alle testimonianze di chi l'ha conosciuto, come ad esempio Laura Freddi. E l'ex showgirl e conduttrice è apparsa piuttosto commossa nel ricordare Frizzi in tv e così ha voluto dedicare un pensiero sincero al conduttore scomparso: "Io ho avuto la fortuna di incontrarlo più di una volta sul lavoro e sappiamo tutti che grande professionista era ma io vorrei sottolineare che persona era. Io cosa posso dire, c'è un vuoto ormai, ci lascia veramente il cuore a pezzi". Poi ha aggiunto: "Il suo punto di forza era il suo sorriso che ci ha regalato e che si ha sempre ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Cinque anni fa moriva Fabrizio Frizzi. Il celebre conduttore ha lasciato un grande vuoto nel mondo della tv e così nel corso dell'ultima puntata di Oggi è un altro giorno,l'ha voluto ricordare anche grazie alle testimonianze di chi l'ha conosciuto, come ad esempio. E l'ex showgirl e conduttrice è apparsa piuttosto commossa nel ricordare Frizzi in tv e così ha voluto dedicare un pensiero sincero al conduttore scomparso: "Io ho avuto la fortuna di incontrarlo più di una volta sul lavoro e sappiamo tutti che grande professionista era ma io vorrei sottolineare che persona era. Io cosa posso dire, c'è un vuoto ormai, ci lascia veramente il". Poi ha aggiunto: "Il suo punto di forza era il suo sorriso che ci ha regalato e che si ha sempre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raesinlove : vuole guardare suchwita con noi dopo aver ascoltato la cover di still with you di heize, il mio cuore a pezzi per lui ?? - piovonomadonnee : mi son perso nel buio col cuore in frantumi a cercare i pezzi per teeeerra - ago_rosy : @Cinzy08_ Epicamente LACERANTE ??Ed il nostro cuore si sgretolerà in miliardi di pezzi #YaliÇapkini #SeyFer - xxdefencelessxx : RT @stefansiaa: 3 pezzi di cuore ?? - Juntaallimite : Lui e piccolo genio erano il sale della mia vita il succo dei daytime se na vanno due pezzi di cuore uff -

Proteste in Israele bloccato dagli scioperi, Netanyahu posticipa la riforma della giustizia ... Netanyahu ha detto che "non vuole fare a pezzi il popolo". "Ho fatto appello al dialogo e ricordo ... "Mi presenterò al dialogo, nella residenza del capo dello Stato Isaac Herzog, con cuore aperto e ... Laura Freddi, dolore dalla Bortone: "Ci lascia il cuore a pezzi" Io cosa posso dire, c'è un vuoto ormai, ci lascia veramente il cuore a pezzi'. Questa roba a Domenica In, cala il gelo: chi c'è sotto la maschera - Guarda "Non è stato facile...". Giorgia dopo gli anni di silenzio La cantante ha raccontato a cuore aperto, in un'intervista con la Venier, del suo ritorno dopo due ... Non è stato facile rimettere insieme i pezzi. Io sembro una combattente , ma se mi butto giù lo ... ... Netanyahu ha detto che "non vuole fare ail popolo". "Ho fatto appello al dialogo e ricordo ... "Mi presenterò al dialogo, nella residenza del capo dello Stato Isaac Herzog, conaperto e ...Io cosa posso dire, c'è un vuoto ormai, ci lascia veramente il'. Questa roba a Domenica In, cala il gelo: chi c'è sotto la maschera - GuardaLa cantante ha raccontato aaperto, in un'intervista con la Venier, del suo ritorno dopo due ... Non è stato facile rimettere insieme i. Io sembro una combattente , ma se mi butto giù lo ... Maneskin, il fan club ufficiale ha un pezzo di cuore barese: «La nostra vita al fianco della band» La Gazzetta del Mezzogiorno