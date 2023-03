"Ha preferito me...". La Meloni allo spettacolo di Zalone (Di lunedì 27 marzo 2023) La premier Meloni ha assistito allo spettacolo di Checco Zalone al teatro Brancaccio. In sala erano presenti anche volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 marzo 2023) La premierha assistitodi Checcoal teatro Brancaccio. In sala erano presenti anche volti noti del mondo dello sport e dello

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : ..hanno praticato solo lo sport preferito della politica italiana: grandi, sontuose e inutili chiacchiere. La rifor… - Blue_suede_lad : Ho sempre preferito la più simpatica Heather Parisi. - Cane1956 : RT @ZenatiDavide: L’ironia di Checco Zalone, Meloni al suo spettacolo al Brancaccio: “Ha preferito me al karaoke con Macron”: Entrata a luc… - infoitcultura : Checco Zalone scova Giorgia Meloni al suo show a teatro: «Non mi fate fare figure di me*** che mi ha preferito al k… - infoitcultura : Meloni allo spettacolo di Checco Zalone. Il comico: «Ha preferito me al karaoke con Macron» -