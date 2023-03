Guerra in Ucraina, Kiev chiede riunione d’urgenza del Consiglio di sicurezza Onu: “Bielorussia ostaggio nucleare del Cremlino” (Di lunedì 27 marzo 2023) Guerra in Ucraina – Vladimir Putin, nel corso di un’intervista Tv, ha dichiarato che l’Occidente stia oltrepassando tutte le linee rosse, e persino “le linee rosse più profonde”, fornendo armi all’Ucraina. E ha aggiunto: Sì, è quello che stanno facendo, l’hanno fatto fin dall’inizio nel 2014, quando hanno facilitato un colpo di Stato in Ucraina. ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 marzo 2023)in– Vladimir Putin, nel corso di un’intervista Tv, ha dichiarato che l’Occidente stia oltrepassando tutte le linee rosse, e persino “le linee rosse più profonde”, fornendo armi all’. E ha aggiunto: Sì, è quello che stanno facendo, l’hanno fatto fin dall’inizio nel 2014, quando hanno facilitato un colpo di Stato in. ... TAG24.

