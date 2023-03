Guè Pequeno pubblica un video in cui fa sesso con una donna | poi lo rimuove ma è tardi

(Di lunedì 27 marzo 2023) Guè, nome d’arte di Cosimo Fini, è incappato in un nuovo scivolone social. Domenica 26 marzo, intorno alle 6 del mattino, il rapper milanese hato per sbaglio unmolto intimo sul suo profilo Instagram che vanta oltre 2 milioni di follower. La clip in cui facevacon una ragazza è rimasta online tra le Stories per alcuni minuti. Guè; Il precedente Dopo essersi probabilmente accorto dell’errore, ha rimosso ilma la frittata era già fatta (sono bastati pochi minuti perchè iniziasse a circolare in rete). E’ probabile che il cantante abbia confuso le Instagram Stories con i messaggi privati. Guènon è nuovo a questo genere di gaffe. Nel 2017 avevato un altro filmato hot dove ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mely_iovino : RT @Paolapia95: Guè pequeno che ogni qualvolta si accorge di essere sparito dalle scene musicali, usa la tattica del video porno pur di far… - CarrarettoSofia : CHI VOLESSE IL VIDEO DI GUE PEQUENO MI SCRIVA SU INSTAGRAM @carraretto.sabrina MANDO SUBITO. - sisinasisetta : visto per la seconda volta gue pequeno nudo contro la mia volontà - Paolapia95 : Guè pequeno che ogni qualvolta si accorge di essere sparito dalle scene musicali, usa la tattica del video porno pu… - biakhan65735447 : RT @biakhan65735447: Ma Gue Pequeno ha di nuovo sbagliato su insta mettendo nelle stories un video dove si scopava una FULL VIDEO LINK ??????… -

ci ricasca. Il 26 marzo, il rapper ha pubblicato tra le Stories di Instagram un video hot (ora rimosso) diventato subito virale . Un errore che la star del musica aveva già commesso nel ...Il rapper aveva commesso lo stesso errore nel 2017 Di: Redazione Sardegna Liveci ricasca, pubblicando e poi cancellando un video decisamente intimo in compagnia di una ragazza. È successo domenica mattina: intorno alle 6 il rapper ha pubblicato in una storia su ...Ancora una volta, come accaduto già sei anni fa,diventa protagonista sui social network di un fatto spiacevole. Il rapper ha postato, forse per errore, un video rimasto online solo qualche minuto in cui lui e una ragazza , per fortuna ...