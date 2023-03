Guè Pequeno pubblica e poi cancella un video hot sui social E non è la prima volta

(Di lunedì 27 marzo 2023) Il filmato a luci rosse del rapper impegnato in un atto sessuale con una donna è rimasto online pochi minuti ma non è passato inosservato ai suoi 2,2 milioni di follower. Nel 2017 invece…

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VanityFairIt : È successo di nuovo a #Guè - infoitcultura : Guè Pequeno posta un video mentre fa sesso e poi lo rimuove. È il secondo “incidente” social - infoitcultura : Guè Pequeno posta un video mentre fa sesso e poi lo rimuove. È il secondo “incidente” social - infoitcultura : Guè Pequeno pubblica un video in cui fa sesso con una donna, poi lo rimuove ma è tardi - tango_live : Guarda il video trapelato della storia di Instagram di Gué Pequeno su Twitter e Reddit . Link :… -

Il rapper aveva commesso lo stesso errore nel 2017 Di: Redazione Sardegna Liveci ricasca, pubblicando e poi cancellando un video decisamente intimo in compagnia di una ragazza. È successo domenica mattina: intorno alle 6 il rapper ha pubblicato in una storia su ...lo ha fatto di nuovo. Nelle scorse ore il rapper milanese ha condiviso nelle storie del suo profilo Instagram un filmato privato, relativo a una notte di sesso con una ragazza, ma poi ha ...L'ultimo album in studio è Unico (2021), al quale hanno partecipato( Uana ), i Boomdabash ( Te Lo Immagini ) e Rosa Chemical ( Discoteka ). Ancora, nel presente di Fred De Palma c'è un ...