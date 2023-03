Guè Pequeno posta un video di lui che fa sesso su Instagram, poi lo rimuove. Ma il filmato fa il giro del web (è la seconda volta) (Di lunedì 27 marzo 2023) Guè ci è cascato di nuovo. Il rapper ha pubblicato domenica mattina, 26 marzo intorno alle sei, un video privato girato insieme ad una ragazza. In una storia su Instagram è apparso sdraiato nudo a pancia in su con una ragazza seduta su di lui di spalle, impegnati nell’atto sessuale. Il filmato è rimasto online per pochi minuti ma com’è noto quel che finisce su internet resta su internet, soprattutto per la quantità di follower del cantante, sopra i 2 milioni. Così il chiacchiericcio ha preso piede sui social, un video quasi certamente destinato a uso privato e non caricato volontariamente. L’artista al momento non ha fornito commenti. Non è la prima volta, come dicevamo. Guè Pequeno, al secolo Cosimo Fini, aveva pubblicato un video privato su Instagram ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Guè ci è cascato di nuovo. Il rapper ha pubblicato domenica mattina, 26 marzo intorno alle sei, unprivato girato insieme ad una ragazza. In una storia suè apparso sdraiato nudo a pancia in su con una ragazza seduta su di lui di spalle, impegnati nell’atto sessuale. Ilè rimasto online per pochi minuti ma com’è noto quel che finisce su internet resta su internet, soprattutto per la quantità di follower del cantante, sopra i 2 milioni. Così il chiacchiericcio ha preso piede sui social, unquasi certamente destinato a uso privato e non caricato volontariamente. L’artista al momento non ha fornito commenti. Non è la prima, come dicevamo. Guè, al secolo Cosimo Fini, aveva pubblicato unprivato su...

