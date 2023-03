Guè Pequeno posta su Instagram un video in cui fa sesso con una donna, poi lo rimuove (Di lunedì 27 marzo 2023) Guè Pequeno ci ricasca. Il noto rapper ha pubblicato sui social un video intimo in cui fa sesso con una ragazza. Una svista, evidentemente, dato che il filmato è rimasto online solo per poco. Il cantante, dopo essersi reso conto dell’errore, lo ha subito cancellato. Ma nell’epoca dei social, basta pochissimo perché un contenuto diventi virale. Molti utenti infatti hanno salvato il filmato prima che venisse eliminato. Nella Storia Instagram in questione Guè è nudo a pancia in su con una ragazza seduta su di lui di spalle, impegnati nell’atto sessuale. La notizia ha fatto subito il giro del web: d’altronde il rapper è seguito da oltre 2 milioni di persone, per cui un tale sbaglio non poteva passare inosservato. Per fortuna la ragazza, di spalle, non risulta riconoscibile. Il video è apparso sui social ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 marzo 2023) Guèci ricasca. Il noto rapper ha pubblicato sui social unintimo in cui facon una ragazza. Una svista, evidentemente, dato che il filmato è rimasto online solo per poco. Il cantante, dopo essersi reso conto dell’errore, lo ha subito cancellato. Ma nell’epoca dei social, basta pochissimo perché un contenuto diventi virale. Molti utenti infatti hanno salvato il filmato prima che venisse eliminato. Nella Storiain questione Guè è nudo a pancia in su con una ragazza seduta su di lui di spalle, impegnati nell’atto sessuale. La notizia ha fatto subito il giro del web: d’altronde il rapper è seguito da oltre 2 milioni di persone, per cui un tale sbaglio non poteva passare inosservato. Per fortuna la ragazza, di spalle, non risulta riconoscibile. Ilè apparso sui social ...

