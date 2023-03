Guè e il video pubblicato per errore su Instagram: è la seconda volta che gli succede (Di lunedì 27 marzo 2023) Guè Pequeno in piena modalità Britney Spears lo ha fatto di nuovo. Ieri mattina il rapper – secondo quanto raccontato da All Music Italia e ripreso anche da Giuseppe Candela, ha pubblicato nelle storie di Instagram un video privato girato insieme ad una ragazza. Lo ha pubblicato alle 6 del mattino ed è rimasto online solo pochi minuti, ma come Guè sa benissimo quel che finisce su internet resta su internet. Soprattutto se hai 2 milioni e 200 mila followers. Nonostante lo abbia rimosso, infatti, il breve filmato è tutt’ora online e ve ne ho parlato anche sull’altro sito. Considerando che è rimasto online pochissimi minuti è presumibile pensare che il rapper volesse mandarlo a qualcuno privatamente su Instagram e non certo caricarlo come storia. Guè, il precedente caso e la canzone realizzata Questa non ... Leggi su biccy (Di lunedì 27 marzo 2023) Guè Pequeno in piena modalità Britney Spears lo ha fatto di nuovo. Ieri mattina il rapper – secondo quanto raccontato da All Music Italia e ripreso anche da Giuseppe Candela, hanelle storie diunprivato girato insieme ad una ragazza. Lo haalle 6 del mattino ed è rimasto online solo pochi minuti, ma come Guè sa benissimo quel che finisce su internet resta su internet. Soprattutto se hai 2 milioni e 200 mila followers. Nonostante lo abbia rimosso, infatti, il breve filmato è tutt’ora online e ve ne ho parlato anche sull’altro sito. Considerando che è rimasto online pochissimi minuti è presumibile pensare che il rapper volesse mandarlo a qualcuno privatamente sue non certo caricarlo come storia. Guè, il precedente caso e la canzone realizzata Questa non ...

