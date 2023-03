Grey’s Anatomy: cosa c’è nel futuro? (Di lunedì 27 marzo 2023) Il futuro della serie tv Nei palinsesti televisivi di tutto il mondo c’è una certezza chiamata Grey’s Anatomy. La serie tv verrà però ancora rinnovata? Il destino è incerto e il medical drama, in onda su ABC in America, prodotto da Shonda Rhimes, è stato “vittima” di vari adii e cambiamenti. Negli ultimi mesi, su tutti, è andato in scena l’addio di Ellen Pompeo ovvero di Meredith Grey protagonista di Grey’s Anatomy che continua a fare però da voci narranti. Stando alle ultime dovrebbe salutare lo show anche il personaggio di Maggie Pierce interpretato da Kelly McCreary . Leggi anche: Grey’s Anatomy, ecco l’addio di Meredith Grey Secondo quanto riporta Variety, Grey’s Anatomy avrà un’altra stagione, la numero 20, ma con un nuovo ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 27 marzo 2023) Ildella serie tv Nei palinsesti televisivi di tutto il mondo c’è una certezza chiamata. La serie tv verrà però ancora rinnovata? Il destino è incerto e il medical drama, in onda su ABC in America, prodotto da Shonda Rhimes, è stato “vittima” di vari adii e cambiamenti. Negli ultimi mesi, su tutti, è andato in scena l’addio di Ellen Pompeo ovvero di Meredith Grey protagonista diche continua a fare però da voci narranti. Stando alle ultime dovrebbe salutare lo show anche il personaggio di Maggie Pierce interpretato da Kelly McCreary . Leggi anche:, ecco l’addio di Meredith Grey Secondo quanto riporta Variety,avrà un’altra stagione, la numero 20, ma con un nuovo ...

