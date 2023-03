Grazie di tutto Gianni (Di lunedì 27 marzo 2023) Forse non è lecito definirlo il confessore italiano di Diego. Se succede (finché la matematica..) un pensiero andrà rivolto anche a lui. A Gianni Minà, cittadino onorario di Napoli. Fatevi raccontare da chi ha vissuto i trionfi dell'epopea del Pibe quello speciale 'Notte per uno scudetto' in diretta dall'Auditorium Rai di 'Città nuova'. Uno speciale che vide la partecipazione dei più illustri personaggi partenopei, dal cinema alla musica, con Pino Daniele che suonò dal San Paolo. Era il 17 maggio, con la squadra che raggiunse Gianni e tutti gli altri dopo il ritorno dalla trasferta di Ascoli Piceno. Ci riferiamo alla trasmissione del celebre sketch di Massimo Troisi... Ci saranno tante dediche da fare, aspettando la matematica. Una in più con l'addio di Minà, il quale festeggiò il cinquantunesimo compleanno il 17 maggio 1989... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 27 marzo 2023) Forse non è lecito definirlo il confessore italiano di Diego. Se succede (finché la matematica..) un pensiero andrà rivolto anche a lui. AMinà, cittadino onorario di Napoli. Fatevi raccontare da chi ha vissuto i trionfi dell'epopea del Pibe quello speciale 'Notte per uno scudetto' in diretta dall'Auditorium Rai di 'Città nuova'. Uno speciale che vide la partecipazione dei più illustri personaggi partenopei, dal cinema alla musica, con Pino Daniele che suonò dal San Paolo. Era il 17 maggio, con la squadra che raggiunsee tutti gli altri dopo il ritorno dalla trasferta di Ascoli Piceno. Ci riferiamo alla trasmissione del celebre sketch di Massimo Troisi... Ci saranno tante dediche da fare, aspettando la matematica. Una in più con l'addio di Minà, il quale festeggiò il cinquantunesimo compleanno il 17 maggio 1989...

