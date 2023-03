Grandine distrugge il campo di tulipani | il proprietario in lacrime | “È finita” | VIDEO

(Di lunedì 27 marzo 2023) Piange e non nasconde la disperazione Giuseppe Savino, il titolare di una impresa agricola di Foggia che ha visto morire i suoiin diretta dopo la violenta grandinata che ha colpito la Puglia. “È, è, inon ci sono più”, e Giuseppe piange sconsolato sotto la pioggia battente e i chicchi gelati che stanno sfregiando i suoi campi. Tanti i commenti e i messaggi privati di amici e clienti: “Non mollare, il tuoè l’unico in tutta la regione”. E ancora si legge sui social: “Oggi una violenta grandinata, ha distrutto ildeidi “Cascina Savino”, chi ha avuto modo di conoscere Giuseppe Savino , ne ha potuto apprezzare la sua dedizione, la sua passione, la sua determinazione nel portare avanti le sue idee innovative, un ...

La grandine si abbatte impietosa sui tulipani distruggendo tutto e Giuseppe Savino, imprenditore che in quel campo a Foggia ha investito e ci ha creduto, piange a singhiozzo e dice: "Sta grandinando, i ..."

La grandine distrugge il campo di tulipani, l’imprenditore cade nel pianto e la disperazione. Aveva investito tutto su un bellissimo campo di tulipani, da rivendere poi nei mercati floreali d’Italia.E così, la sua storia è rimbalzata in poche ore sui media nazionali, con la quarantina di secondi di video che lo immortalano in lacrime, sul suo campo di tulipani devastato dalla grandine ... Poi, ...