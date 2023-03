Grandine distrugge i tulipani, floricoltore in lacrime sul web (Di lunedì 27 marzo 2023) La Grandine si abbatte impietosa sui tulipani distruggendo tutto e Giuseppe Savino, imprenditore che in quel campo a Foggia ha investito e ci ha creduto, piange a singhiozzo e dice: "Sta grandinando, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) Lasi abbatte impietosa suindo tutto e Giuseppe Savino, imprenditore che in quel campo a Foggia ha investito e ci ha creduto, piange a singhiozzo e dice: "Sta grandinando, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Telebari : Maltempo in Puglia, la grandine distrugge i tulipani: floricolotore in lacrime sul web - VIDEO - #Bari #Notizie… - LaGazzettaWeb : Grandine distrugge i tulipani, floricoltore di Foggia in lacrime sul web - PugliaStream : La grandine distrugge il campo di tulipani, il pianto di Savino sul web: «E' finita» - Sayuri1897 : @zavoli_anna Si Anna ma doveva piovere quando è il tempo suo,ora una pioggerella ok ci sta anche l'estate, ora anch… -