Grandinata a Roma | imbiancate le strade nella zona di Mostacciano Disagi al traffico – Video

(Di lunedì 27 marzo 2023) Una forteha interessato ladi, imbiancando lee causando alcunial. La mattinata di caos ha interessato in generale ladisud, in particolare via Cristoforo Colombo, via Ostiense e via del Mare dove i tempi di percorrenza sono stati fuori controllo, come riportaToday. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Meteo Cronaca Diretta: (Video) Roma, violenta Grandinata imbianca la capitale, molti disagi al traffico Una forte ondata di maltempo si è abbattuta sul Lazio colpendo duramente nelle zona tra Roma, ...