Grandinata a Foggia oggi, il floricoltore Giuseppe Savino in lacrime su Facebook: "Il nostro campo di tulipani distrutto, è finita"

Una violenta Grandinata a Foggia oggi 27 marzo ha distrutto i tulipani della Cascina Savino. Un'attrazione che ad aprile avrebbe dovuto accogliere diversi visitatori. "Sta grandinando, i tulipani non ci sono più" racconta il proprietario Giuseppe Savino tra le lacrime, in un video condiviso su Facebook. "E' finita, è finita, è finita" ripete disperato il ...

