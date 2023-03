Grande Fratello Vip, Wilma Goich: "Daniele Dal Moro squalificato per colpa di Oriana Marzoli" (Di lunedì 27 marzo 2023) Wilma Goich, tra gli ex inquilini del Gf Vip, ha detto la sua sulla squalifica di Daniele Dal Moro, puntando il dito contro Oriana Marzoli, colpevole del provvedimento contro l'ex tronista veronese. Leggi su comingsoon (Di lunedì 27 marzo 2023), tra gli ex inquilini del Gf Vip, ha detto la sua sulla squalifica diDal, puntando il dito contro, colpevole del provvedimento contro l'ex tronista veronese.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Carlo Rienzi, Presidente del Codacons, ritiene che i tempi siano maturi perché il #GrandeFratelloVip sparisca dal… - Sabrip49 : RT @bebeinsacrifice: Oriana deve vincere il grande fratello vip per questo motivo: #oriele - ilaria_fumarola : RT @dicoleparolacce: Un applauso a noi che da quasi una settimana non guardiamo il grande fratello? #donnalisi - BorroniAnna1 : RT @axelvassallo: #ARoadtoLiverpool inauguro i tweet per #Eurovision2023 con @albinakelmendi in gara per l’Albania. A 16 anni era in finale… - cesarebrogi1 : RT @axelvassallo: #ARoadtoLiverpool inauguro i tweet per #Eurovision2023 con @albinakelmendi in gara per l’Albania. A 16 anni era in finale… -