Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 27 marzo 2023: ospiti, televoto, eliminati e finalisti, ultime news su Nikita e Luca (Di lunedì 27 marzo 2023) Le emozioni e i colpi di scena al Grande Fratello Vip non mancano mai. Neppure ora che siamo a un passo dalla finale, in programma il prossimo 3 aprile. E i telespettatori, quei fan che da metà settembre seguono il reality, lo sanno bene. Tra storie d’amore che nascono, altre che finiscono, strategie vincenti (e non), provvedimenti disciplinari, squalifiche, la casa più spiata d’Italia sta continuando a tenere compagnia al pubblico. E il conto alla rovescia si può attivare perché esattamente tra una settimana verrà decretato il vincitore di questa edizione, la più lunga di sempre. Ma cosa succederà stasera? Chi dei concorrenti è al televoto? E chi dovrà lasciare il gioco ora che siamo agli sgoccioli? Nikita, Onestini, Tavassi, Alberto, Andrea e Milena stasera al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 marzo 2023) Le emozioni e i colpi di scena alVip non mancano mai. Neppure ora che siamo a un passo dalla finale, in programma il prossimo 3 aprile. E i telespettatori, quei fan che da metà settembre seguono il reality, lo sanno bene. Tra storie d’amore che nascono, altre che finiscono, strategie vincenti (e non), provvedimenti disciplinari, squalifiche, la casa più spiata d’Italia sta continuando a tenere compagnia al pubblico. E il conto alla rovescia si può attivare perché esattamente tra una settimana verrà decretato il vincitore di questa edizione, la più lunga di sempre. Ma cosa succederà? Chi dei concorrenti è al? E chi dovrà lasciare il gioco ora che siamo agli sgoccioli?, Onestini, Tavassi, Alberto, Andrea e Milenaal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Carlo Rienzi, Presidente del Codacons, ritiene che i tempi siano maturi perché il #GrandeFratelloVip sparisca dal… - Anastas80982768 : RT @monnacrisi1: Il grande fratello è solo Daniele Dal Moro. #oriele #badenzzzers #iostocondaniele - CorriereCitta : Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 27 marzo 2023: ospiti, televoto, eliminati e finalisti, ultime news su… - iocheamosolo : come stanno i miei compagni di mommy issues? io ieri ho pianto disperatamente e mia madre mi ha lasciata sola in cu… - iris_192 : RT @bebeinsacrifice: Oriana deve vincere il grande fratello vip per questo motivo: #oriele -