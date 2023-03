Grande Fratello Vip anticipazioni | lo scherzo costa carissimo | in arrivo un’altra eliminazione?

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 27 marzo 2023) Manca davvero poco alla conclusione di questa lunghissima edizione del GF Vip. Stasera va in onda un nuovo appuntamento e come sempre non mancano i colpi di scena. Da ore, circola in rete la notizia di una possibile squalifica che riguarda un concorrente molto amato Al centro della questione troviamo Alberto De Pisis, influencer e personaggio televisivo L'articolo proviene da KontroKultura.