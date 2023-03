Grande Fratello Vip 7, anticipazioni semifinale: le parole di Alfonso Signorini (Di lunedì 27 marzo 2023) Stasera, 27 Marzo 2023, andrà in onda la semifinale del Grande Fratello Vip 7. C’è Grande attesa per questa puntata perché verranno decretati i nomi dei finalisti. Ne mancano ancora due: uno sicuramente verrà scelto stasera, grazie all’esito del televoto indetto lunedì scorso. Secondo i sondaggi ci sarebbe una vittoria schiacciante di Nikita Pelizon, ma in realtà – considerando quanto accaduto finora per gli altri finalisti – in tanti si aspettano che Edoardo Tavassi riesca a diventare il quarto finalista. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Grande Fratello Vip 7, le anticipazioni della semifinale Alfonso Signorini si è collegato dallo studio della ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 27 marzo 2023) Stasera, 27 Marzo 2023, andrà in onda ladelVip 7. C’èattesa per questa puntata perché verranno decretati i nomi dei finalisti. Ne mancano ancora due: uno sicuramente verrà scelto stasera, grazie all’esito del televoto indetto lunedì scorso. Secondo i sondaggi ci sarebbe una vittoria schiacciante di Nikita Pelizon, ma in realtà – considerando quanto accaduto finora per gli altri finalisti – in tanti si aspettano che Edoardo Tavassi riesca a diventare il quarto finalista. Leggi anche: Dove vedere la replica delVip 7Vip 7, ledellasi è collegato dallo studio della ...

