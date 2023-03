Grande Fratello Vip 2022-2023 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi (Di lunedì 27 marzo 2023) Stasera, lunedì 27 marzo 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip con l’edizione 2022-2023, la numero 7. Alla conduzione ancora una volta Alfonso Signorini che al suo fianco avrà due opinioniste: Orietta Berti e Sonia Bruganelli (rimasta dopo la bagarre mediatica con l’ex opinionista del reality Adriana Volpe). Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) sarà colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne tra nomination ed eliminazioni a sorpresa. dove vedere il Grande Fratello Vip 2022-2023 in diretta tv e live streaming? Di ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 marzo 2023) Stasera, lunedì 27 marzo, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda ilVip con l’edizione, la numero 7. Alla conduzione ancora una volta Alfonso Signorini che al suo fianco avrà due opinioniste: Orietta Berti e Sonia Bruganelli (rimasta dopo la bagarre mediatica con l’ex opinionista del reality Adriana Volpe). Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) sarà colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne tra nomination ed eliminazioni a sorpresa.ilVipintv e live? Di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Carlo Rienzi, Presidente del Codacons, ritiene che i tempi siano maturi perché il #GrandeFratelloVip sparisca dal… - Anna04866809 : @Gieffevip10 VOTAMO NIKITA PER MANDARLA IN FINALE #GFVIP #NIKTER NIKITA APP MEDIASET INFINITI SMS 4770002C CON SCRI… - Veronic93236884 : Grazie per l’aiuto doc, felice che Nikita abbia trovato un amica come te, comunque andrà voi due avete già vinto qu… - _ashygirl__ : RT @koe0712: Questo daytime è solo l'ennesima prova del “grande fratello di figli e figliastri” (cit.) #gfvip #nikiters - 58mpc1 : RT @ClaudiaQuaglia5: @GF_diretta Voglio vedere quando finirà il grande fratello a cosa si attaccherà per far parlare di lei -