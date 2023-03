Gran Turismo 4, scoperti dei cheat code per il gioco a distanza di 20 anni (Di lunedì 27 marzo 2023) Tecnoandroid Il team di Polyphony Digital è attualmente impegnato nello sviluppo di Gran Turismo 8 ma non sappiamo quanto il titolo uscirà. Nel frattempo gli sviluppatori stanno continuando ad aggiornare GT7 con l’introduzione di nuovi veicoli inediti che arriveranno nel corso delle prossime settimane. Nonostante il continuo supporto per simulatore di corse in esclusiva per console Sony, gli utenti continuano a giocare ai precedenti capitoli. In particolare, l’utente Twitter Nenkai ha scoperto un easter egg presente su Gran Turismo 4. Il gioco del 2004 pubblicato per PlayStation 2 supporta l’utilizzo dei i codici di cheat. Non si tratterebbe di una Grande novità se non per il fatto che questi codici sono stati scoperti dopo quasi 20 ... Leggi su tecnoandroid (Di lunedì 27 marzo 2023) Tecnoandroid Il team di Polyphony Digital è attualmente impegnato nello sviluppo di8 ma non sappiamo quanto il titolo uscirà. Nel frattempo gli sviluppatori stanno continuando ad aggiornare GT7 con l’introduzione di nuovi veicoli inediti che arriveranno nel corso delle prossime settimane. Nonostante il continuo supporto per simulatore di corse in esclusiva per console Sony, gli utenti continuano a giocare ai precedenti capitoli. In particolare, l’utente Twitter Nenkai ha scoperto un easter egg presente su4. Ildel 2004 pubblicato per PlayStation 2 supporta l’utilizzo dei i codici di. Non si tratterebbe di unade novità se non per il fatto che questi codici sono statidopo quasi 20 ...

