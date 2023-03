Google Pixel 6a torna molto appetibile grazie a questa offerta Amazon (Di lunedì 27 marzo 2023) Google Pixel 6a è in offerta su Amazon a un ottimo prezzo nelle colorazioni Grigio Antracite e Verde Salvia: ecco come approfittarne al volo! L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 27 marzo 2023)6a è insua un ottimo prezzo nelle colorazioni Grigio Antracite e Verde Salvia: ecco come approfittarne al volo! L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ultimoprezzo : ? Minimo storico Google Pixel 7 Pro a 750,58 € - Ultimoprezzo : ? Minimo storico Google Pixel 7 a 548,76 € - TuttoAndroid : Google Pixel 6a torna molto appetibile grazie a questa offerta Amazon #amazon - Ultimoprezzo : Google Pixel 6a torna sui livelli di prezzo di gennaio scorso, i migliori di sempre In offerta a 333,98 €, ORA!… - gigibeltrame : Offerte senza precedenti per i Google Pixel: il 6a ora costa 333,98?, ma ottimi prezzi anche per il 7 e il 7 Pro… -