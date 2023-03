Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Lazio, Lotito pronto a riscattare Gonzalez per un milione - sportli26181512 : Gonzalez, Lazio subito. Lotito pronto al riscatto per un milione: Gonzalez, Lazio subito. Lotito pronto al riscatto… - LALAZIOMIA : #Calcio Lazio, Lotito pronto a riscattare Gonzalez per un milione - Gazzetta_it : Lazio, Lotito pronto a riscattare Gonzalez per un milione - fiorentina_it : L’ultimo gol a fine gennaio contro la Lazio, poi tante buone prestazioni anche senza segnare per #Gonzalez. Dà equi… -

"Quello dellaè stato un grande colpo di mercato, per la prospettiva di crescita, per la qualità assoluta del ragazzo e per il valore di mercato che va già oltre quanto investirà il club - ha ...... frutto delle vittorie con Atalanta ema anche di 6 pareggi e 5 sconfitte. Ed è proprio al ... Dopo il test in famiglia con la squadra primavera terminato sei a zero con i gol die Di ...ROMA - Diegoha già convinto tutti. Con 225' in campo con la Primavera, belle prestazioni e due gol, il baby paraguaiano sarà presto riscattato dalla. Preso nel mercato invernale dal Celaya (seconda ...

Lazio, Diego Gonzalez verso il riscatto: ecco quanto costerà l'operazione Lazio News 24

Il pupillo del presidente. Diego Luis González Alcaraz, classe 2003 che la Lazio ha preso in prestito dal Celaya (club della seconda divisione messicana) a gennaio, verrà riscattato. Ha deciso così ...GONZALEZ – Attenzione alla gestione di Nico Gonzalez alla ... nella semifinale di Coppa Italia in programma il mercoledì successivo. IMMOBILE – La Lazio ritrova Ciro Immobile, come scrive Il Corriere ...