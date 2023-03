Golf | Senior Tour torna a San Domenico - Sport - Altri Sport

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FederGolf : La news ?? - euLegendsTour : RT @FederGolf: ???? Ufficiali data e location del Senior Italian Open 2023 ???? ?? 27-29 ottobre ?? San Domenico Golf Le leggende del golf ov… - FederGolf : ???? Ufficiali data e location del Senior Italian Open 2023 ???? ?? 27-29 ottobre ?? San Domenico Golf Le leggende de… - GolfAla : DISTILLERIE BONOLLO GOLF TOUR 18 buche, stableford, hcp, categoria unica: 0/36. Premi: 1° lordo assoluto, 1° e 2° n… -

Dal 27 al 29 ottobre il circolo brindisino ospiterà l'ItalianSenior Ope, penultimo evento del Legends Tour 2023. In campo tanti ex campioni di Ryder ...Ore 10.00 partenza gara internazionale e atleti/master (5 giri da due km ciascuno). Ore 11. Palermo Libertà; Associazione Culturale "Joe Petrosino Sicilia'', AutoSystem, CASA,Club ...... le novità 2023 del software no code/low code Allestito all'interno del Resort and Hotel... Andrea Dester ,Project Manager di Cualeva Srl , ha invece spiegato alla platea come "sfruttare" ...

Legends Tour: l'Italian Senior Open ritorna al San Domenico Golf FederGolf

Golf, Senior Tour torna a San Domenico Dal 27 al 29 ottobre il circolo brindisino ospiterà l'ItalianSenior Ope, penultimo evento del Legends Tour 2023. In campo tanti ex campioni di Ryder Cup ...Grand Valley State University’s men’s golf team brought home another invitational title ... the Ralph Hargett win (March 20-21) was led by senior Charles DeLong who clinched his 10th career win with ...