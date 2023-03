Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GolfAnsa : Il #WGCDellMatchplay va a #SamBurns che in #Texas firma l'impresa superando prima in semifinale #ScottieScheffler e… - sportface2016 : Golf, #WGC: #Scheffler e #McIlroy in semifinale, se la vedranno rispettivamente contro #Burns e #Young - OA_Sport : Golf: Scheffler e McIlroy si lanciano verso una possibile finale contro al WGC-Dell Technologies Match Play -

L'americano ha costruito la vittoria al WGC Match Play superando in semifinale il numero uno al mondo Scottie Scheffler. Quindi ha strapazzato in finale Cameron Young, che aveva battuto Rory ...A tentare di rovinare un'eventuale finale tra questi due fuoriclasse saranno Sam(avversario di Scheffler) e Cameron Young (avversario di McIlroy), anche loro imbattuti. Fase finale ad Austin, ...Si è conclusa la fase a gironi del WGC - Dell Technologies Match Play, torneo diin corso di svolgimento in Texas all'Austin Country Club e valido sia per il PGA Tour che il DP ... Sam, Lucas ...

Golf, Burns vince e convince - Sport - Altri Sport - quotidiano.net QUOTIDIANO NAZIONALE

On Sunday, Scottie Scheffler and Rory Mcilroy duked it out in their consolation match, perhaps a preview of what’s to come at Augusta National in two weeks’ time, while Sam Burns lapped Cam ... to ...Golf, Burns vince e convince L'americano ha costruito la vittoria al WGC Match Play superando in semifinale il numero uno al mondo Scottie Scheffler. Quindi ha strapazzato in finale Cameron Young, che ...