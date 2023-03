Goggia e il flirt con Giletti | la sciatrice fa chiarezza

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 27 marzo 2023) Ne ha parlato a Che Tempo che Fa e Di Più Sofiaha da poco archiviato la stagione e portato a casa la quarta coppa di discesa. Ieri, intanto, è stata ospite di Che Tempo Che Fa e di Fabio Fazio. Tanti i temi toccati, come la passione per la musica. “Quando sono nel giusto mood mi capita di cantare nella mia testa mentre scio: Adriano Celentano, la Vanoni, musica anni ’70-’80 prevalentemente. In realtà però io non so cantare, canto solo l’inno quando vinco. Èda una vita che lo faccio, ma non mi sento ancora di essere lache vorrei. Vorrei migliorare la tecnica, ora ho 30 anni, entro nel mio ultimo quadriennio”. E su Milano. Cortina: “L’importante è partecipare? Non è proprio il mio motto. L’importante è dare tutto quello che hai. Vincere anche è molto importante ma quello non dipende solo da te”. Poi ha proseguito con: “Durante ...