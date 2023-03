Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di lunedì 27 marzo 2023) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano il rafforzamento del Pd, che dopo mesi torna sopra il 20%, dopo la nomina del nuovo segretario, Elly Schlein a spese del Movimento 5 Stelle L'ultimo sondaggio è di: SWG per Tg La7 del 27 marzo FdI - 29,6% (-0,7% rispetto al 20 marzo) Pd - 20,4% (=) M5S - 15,6% (+0,3%) Lega - 8% (-0,5%) Azione/IV - 8% (+0,3%) FI - 6,4% (+0,1%) Quorum per Sky Tg24 del 21 marzo FdI - 29% (+0,6% rispetto al 14 marzo) Pd - 19,3% (+0,6%) M5S - 15,8% (-0,2%) Lega - 8,5% (-0,2%) Azione/IV - 7,6% (-0,1%) FI - 5,8% (-0,1%) Lab2010 per Affari Italiani del 16 marzo FdI - 30,1% (+0,4% rispetto al 6 marzo) Pd - 17,5% (+0,5%) M5S - 15,9% (-0,4%) Lega - 9,2% (-0,4%) Azione/IV - 8,7% (+0,3%) FI - 7,1% (-0,1%) Supermedia youtrend del 16 marzo FdI - ... Leggi su panorama (Di lunedì 27 marzo 2023) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano il rafforzamento del Pd, che dopo mesi torna sopra il 20%, dopo la nomina del nuovo segretario, Elly Schlein a spese del Movimento 5 Stelle L'ultimoo è di: SWG per Tg La7 del 27 marzo FdI - 29,6% (-0,7% rispetto al 20 marzo) Pd - 20,4% (=) M5S - 15,6% (+0,3%) Lega - 8% (-0,5%) Azione/IV - 8% (+0,3%) FI - 6,4% (+0,1%) Quorum per Sky Tg24 del 21 marzo FdI - 29% (+0,6% rispetto al 14 marzo) Pd - 19,3% (+0,6%) M5S - 15,8% (-0,2%) Lega - 8,5% (-0,2%) Azione/IV - 7,6% (-0,1%) FI - 5,8% (-0,1%) Lab2010 per Affari Italiani del 16 marzo FdI - 30,1% (+0,4% rispetto al 6 marzo) Pd - 17,5% (+0,5%) M5S - 15,9% (-0,4%) Lega - 9,2% (-0,4%) Azione/IV - 8,7% (+0,3%) FI - 7,1% (-0,1%) Supermedia youtrend del 16 marzo FdI - ...

