Gli ultimi giorni di migrazioni in Italia. Gli sbarchi, i nuovi "pull factor" e le politiche securitarie (Di lunedì 27 marzo 2023) Sono giorni in cui le partenze dei migranti sono tante e continue e le rotte del Mediterraneo affollate. Gli sciami di imbarcazioni che hanno intensificato i flussi arrivano per lo più dalla Tunisia di Kais Saied: partono da Sfax e percorrono una rotta in cui nelle ultime ore ci sono stati almeno 3 naufragi. Con più di 3 mila arrivi l'hotspot di Lampedusa non riesce a reggere il ritmo per mancanza di personale e mezzi adeguati. Il disordine in mare, tra barchini autonomi, Guardia costiera e navi ong si traduce in un botta e risposta tra le autorità marittime Italiane e gli equipaggi delle navi umanitarie. Il capo della polizia Franco Gabrielli, intervistato dall Stampa, vede un grande problema: le politiche spot prive di organizzazione che in nessun modo possono produrre effetti duraturi. L'ultimo sbarco: 650 persone arrivate in ...

