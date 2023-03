Gli spiriti dell’isola | la spiegazione del finale

(Di lunedì 27 marzo 2023) Grande cinema travestito da teatro dell’assurdo. Un’isola sperduta, due uomini e un litigio in apparenza futile, sciocco, banale. Non serve una trama quando hai un grande pretesto. Gliè tutto così: basato sulla fragilità dei sentimenti umani. Sull’ignoranza che genera mostri, sull’isolamento che chiude gli uomini dentro le proprie prigioni. Rimasto ingiustamente a mani vuote dopo la Notte degli Oscar, lo splendido film di Martin McDonagh prova a risplendere su Disney Plus, dove è disponibile da qualche giorno. Un’ottima occasione per apprezzare un’opera intelligente (in perfetto equilibrio tragicomico), una regia che ti fa familiarizzare con gli spazi (più che con le persone) e soprattutto un grottesco braccio di ferro tra disgraziati. Tra uomini guardati con compassione da asini e donne insofferenti. Un film intelligente sulla ...

