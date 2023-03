Gli sbarchi sono quadruplicati rispetto a un anno fa (Di lunedì 27 marzo 2023) AGI - Dall'1 gennaio a oggi sono 26.927 i migranti sbarcati sulle coste italiane, il quadruplo dei 6.543 sbarcati nello stesso periodo dell'anno scorso e dei 6.334 dello stesso periodo di due anni fa. è quanto emerge dai dati (aggiornati alle 8,30 di oggi) diffusi online dal Viminale: solo negli ultimi cinque giorni sono arrivati via mare 6.564 migranti, con picchi di 2.814 il 24 marzo e 2.007 il 25 marzo. Con riferimento alle nazionalità dichiarate al momento dello sbarco, il 13,6% proviene dalla Costa d'Avorio, l'11,8% dalla Guinea, il 7,3% dal Pakistan, il 7% dal Bangladesh, il 6,8% dalla Tunisia. Quest'anno i minori stranieri non accompagnati sbarcati sono ad oggi 2.641: nell'intero 2022 erano stati 14.044. La scorsa notte nel porto di Roccella Jonica, nella Locride sono ... Leggi su agi (Di lunedì 27 marzo 2023) AGI - Dall'1 gennaio a oggi26.927 i migranti sbarcati sulle coste italiane, il quadruplo dei 6.543 sbarcati nello stesso periodo dell'scorso e dei 6.334 dello stesso periodo di due anni fa. è quanto emerge dai dati (aggiornati alle 8,30 di oggi) diffusi online dal Viminale: solo negli ultimi cinque giorniarrivati via mare 6.564 migranti, con picchi di 2.814 il 24 marzo e 2.007 il 25 marzo. Con riferimento alle nazionalità dichiarate al momento dello sbarco, il 13,6% proviene dalla Costa d'Avorio, l'11,8% dalla Guinea, il 7,3% dal Pakistan, il 7% dal Bangladesh, il 6,8% dalla Tunisia. Quest'i minori stranieri non accompagnati sbarcatiad oggi 2.641: nell'intero 2022 erano stati 14.044. La scorsa notte nel porto di Roccella Jonica, nella Locride...

