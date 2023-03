Gli occhi dell'Inter su Retegui: ieri Baccin a Malta per lui, l'incrocio con papà Carlos (Di lunedì 27 marzo 2023) Gli occhi dell'Inter non si staccano da Mateo Retegui. ieri l'attaccante del Tigre ha trovato il secondo gol con la Nazionale in altrettante presenze e lo ha fatto a Malta sotto gli occhi di Dario ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 27 marzo 2023) Glinon si staccano da Mateol'attaccante del Tigre ha trovato il secondo gol con la Nazionale in altrettante presenze e lo ha fatto asotto glidi Dario ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amendolaenzo : “Una profonda ansia sta travolgendo la nazione. La sicurezza, l'economia, la società: tutto è minacciato. Gli occhi… - Poesiaitalia : “Parto. Non dimenticherò né la via Toledo né tutti gli altri quartieri di Napoli; ai miei occhi è, senza nessun par… - colvieux : Con il #Clima stiamo chiudendo gli occhi e usando dei meccanismi di difesa arcaici e primitivi come la negazione e… - Tinto1379 : @xBauBaux Mmmm a me cadrebbe sempre la forchetta e in più nn saprei di che colore sono gli occhi - sportli26181512 : Gli occhi dell’Inter su Retegui: ieri Baccin a Malta per lui, l’incrocio con papà Carlos: Gli occhi dell’Inter su R… -