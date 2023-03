«Gli inglesi non mi chiedono selfie» dice l'attore (Di lunedì 27 marzo 2023) Addio Hollywood, benvenuta campagna inglese. Johnny Depp cambia vita. Dopo il tormentato (e vittorioso) processo per diffamazione contro l’ex Amber Heard, l’attore ha deciso di cambiare vita, trasferendosi in una location bucolica, lontana dalla frenesia della città e più vicina al suo mood e al suo vero modo di essere. L’attore, infatti, protagonista di un’intervista rilasciata al magazine Somerset Life, ha spiegato che sta trascorrendo molto tempo nella campagna inglese, lontano dallo showbiz e dallo stile di vita da star che ora, forse, gli stanno un po’ stretti. Johnny Depp, l'evoluzione beauty di un sex symbol guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 27 marzo 2023) Addio Hollywood, benvenuta campagna inglese. Johnny Depp cambia vita. Dopo il tormentato (e vittorioso) processo per diffamazione contro l’ex Amber Heard, l’ha deciso di cambiare vita, trasferendosi in una location bucolica, lontana dalla frenesia della città e più vicina al suo mood e al suo vero modo di essere. L’, infatti, protagonista di un’intervista rilasciata al magazine Somerset Life, ha spiegato che sta trascorrendo molto tempo nella campagna inglese, lontano dallo showbiz e dallo stile di vita da star che ora, forse, gli stanno un po’ stretti. Johnny Depp, l'evoluzione beauty di un sex symbol guarda le foto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiUno : ?????? ???????????????????????????? ???????? ???????? L'Italia prova subito a rialzare la testa dopo l'esordio amaro con gli inglesi: con… - borghi_claudio : @salvato123597 @ascanioferrara @GiorgiaMeloni Nessuno è obbligato a far parte di nulla. Faccio notare però che gli… - GiovaQuez : Parsi: “Gli inglesi si limitano a dire quello che fanno, non c’era nessuna possibilità che l’uso di uranio impoveri… - co8297 : @boni_castellane Dovremmo fare la guerra ai francesi, ai russi, ed ai cinesi. I belgi non hanno lasciato un bel ric… - gabrieleberto1 : RT @Geronim22285766: Questa e’ la Stampa della Propaganda! Minzolini alla fine di questo ti daranno 1 Medaglia di carne! Gli Inglesi mandan… -