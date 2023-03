Gli esperti: 'Putin vuole la vittoria completa in Ucraina e nessun negoziato' (Di lunedì 27 marzo 2023) La pace in Ucraina non c'è perché Putin vuole se non la capitolazione , quasi. Ossia Putin vuole tenersi tutte le zone occupate dopo il 24 febbraio, garanzie sulla smilitarizzazione dell'Ucraina, ... Leggi su globalist (Di lunedì 27 marzo 2023) La pace innon c'è perchése non la capitolazione , quasi. Ossiatenersi tutte le zone occupate dopo il 24 febbraio, garanzie sulla smilitarizzazione dell', ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CastigliMirella : @alesSarda2908 @laramps Siamo 8 miliardi di abitanti. Se togliessimo terreni all’agricoltura, moltiplicheremmo gli… - quotidianopiem : Quando il bosco diventa un pericolo: in Piemonte solo il 15% dei boschi è gestito correttamente denunciano gli espe… - fangiovanna : RT @Ile2S: Ci sono tre cose che possono rovinare un uomo: il gioco, le donne e gli esperti (Winston Churchill) #pensierodellanotte #citaz… - federico_bosco : Sulla base della retorica e delle azioni di Putin gli esperti ritengono che solo il successo di una serie di contro… - federico_bosco : Putin crede ancora fermamente in una vittoria completa in Ucraina, a dirlo gli esperti Institute for the Study of W… -