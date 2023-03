Gli annunci di Putin sulle armi atomiche tra realtà e propaganda (Di lunedì 27 marzo 2023) Il 24 marzo scorso Vladimir Putin ha nuovamente alzato il tiro della propaganda a proposito degli ordigni nucleari che potrebbero essere utilizzati nella guerra in Ucraina. Durante un'intervista a Russia-24, poi ripresa dalle agenzie Interfax e Tass, Putin ha affermato che la Russia intende dispiegare armi nucleari tattiche in Bielorussia: «Il primo luglio sarà completata la costruzione di un deposito di armi nucleari tattiche in Bielorussia. Mosca e Minsk hanno convenuto che avrebbero dispiegato lì armi nucleari tattiche». Poi il presidente russo ha continuato affermando che «non stiamo trasferendo le nostre armi nucleari tattiche in Bielorussia, ma le dispiegheremo e addestreremo i militari, come gli Stati Uniti in Europa. Dieci aerei sono pronti per l'uso di ... Leggi su panorama (Di lunedì 27 marzo 2023) Il 24 marzo scorso Vladimirha nuovamente alzato il tiro dellaa proposito degli ordigni nucleari che potrebbero essere utilizzati nella guerra in Ucraina. Durante un'intervista a Russia-24, poi ripresa dalle agenzie Interfax e Tass,ha affermato che la Russia intende dispiegarenucleari tattiche in Bielorussia: «Il primo luglio sarà completata la costruzione di un deposito dinucleari tattiche in Bielorussia. Mosca e Minsk hanno convenuto che avrebbero dispiegato lìnucleari tattiche». Poi il presidente russo ha continuato affermando che «non stiamo trasferendo le nostrenucleari tattiche in Bielorussia, ma le dispiegheremo e addestreremo i militari, come gli Stati Uniti in Europa. Dieci aerei sono pronti per l'uso di ...

