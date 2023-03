Gli Anelli del Potere 2, morto un cavallo sul set, gli animalisti insorgono: "Girateli in CGI" (Di lunedì 27 marzo 2023) La PETA sarebbe intervenuta immediatamente dopo la morte di un cavallo sul set della seconda stagione della serie Prime Video. Dopo che un cavallo è morto durante le riprese della Stagione 2 de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la PETA si è scatenata contro lo show di Prime Video, chiedendo a quest'ultima di utilizzare animali realizzati in CGI. Il cavallo è morto il 21 marzo per arresto cardiaco, come ha confermato lo studio. "Siamo profondamente rattristati nel confermare che un cavallo di produzione è morto", ha dichiarato un portavoce di Amazon Studios. "L'incidente è avvenuto al mattino mentre il cavallo veniva fatto esercitare prima delle riprese. L'addestratore non era in costume e ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 marzo 2023) La PETA sarebbe intervenuta immediatamente dopo la morte di unsul set della seconda stagione della serie Prime Video. Dopo che undurante le riprese della Stagione 2 de Il Signore degli: Glidel, la PETA si è scatenata contro lo show di Prime Video, chiedendo a quest'ultima di utilizzare animali realizzati in CGI. Ilil 21 marzo per arresto cardiaco, come ha confermato lo studio. "Siamo profondamente rattristati nel confermare che undi produzione è", ha dichiarato un portavoce di Amazon Studios. "L'incidente è avvenuto al mattino mentre ilveniva fatto esercitare prima delle riprese. L'addestratore non era in costume e ...

