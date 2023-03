Gita scolastica negata allo studente disabile, Carlo Ranaldo racconta la sua storia (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiHa raggiunto i titoli dei quotidiani ed emittenti televisive nazionali la storia di Carlo Ranaldo, studente disabile della classe V A dell’istituto superiore delle Scienze Umane di Frigento, a cui è stata negata la partecipazione alla Gita scolastica in Spagna a causa dell’impossibilità di poter viaggiare sia in pullman che in traghetto, in quanto non ci sarebbe posto per un ragazzo in carrozzella sul mezzo pubblico, ne abbastanza cabine per ragazzi disabili. Tale situazione ha spinto i compagni di classe a rinunciare all’esperienza. “ Se non può venire lui, non veniamo neanche noi!”, questo è stato il grido, all’unanimità, dei ragazzi, i quali hanno dato una dimostrazione di grande solidarietà e maturità nei confronti di una ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiHa raggiunto i titoli dei quotidiani ed emittenti televisive nazionali ladidella classe V A dell’istituto superiore delle Scienze Umane di Frigento, a cui è statala partecipazione allain Spagna a causa dell’impossibilità di poter viaggiare sia in pullman che in traghetto, in quanto non ci sarebbe posto per un ragazzo in carrozzella sul mezzo pubblico, ne abbastanza cabine per ragazzi disabili. Tale situazione ha spinto i compagni di classe a rinunciare all’esperienza. “ Se non può venire lui, non veniamo neanche noi!”, questo è stato il grido, all’unanimità, dei ragazzi, i quali hanno dato una dimostrazione di grande solidarietà e maturità nei confronti di una ...

