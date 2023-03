Giro delle Fiandre 2023: programma, orari, tv, percorso, streaming (Di lunedì 27 marzo 2023) Si entra in un’altra settimana di grande ciclismo, che si concluderà con uno degli appuntamenti più attesi della stagione, il Giro delle Fiandre. Una delle classiche monumento, che regala sempre emozioni grazie all’iconico Oude Kwaremont, da scalare tre volte, ed il Pateberg, su cui si passerà due volte. Lo scorso anno fu Mathieu van der Poel ad imporsi su Valentin Madouas e Dylan Van Baarle. percorso Dopo la partenza sul Grote Markt, si passa per Bruges e si sta tranquilli per i primi 110 chilometri, quando arriverà l’Huisepontweg, primo tratto in pacvé dopo 110 chilometri. Subito dopo il primo muro, il Korte Ast, prima di passare per la prima volta sull’Oude Kwaremont (2200 metri al 4% e 11,6% massimo). Inizia dunque la rumba, con ottanta chilometri di inferno tra muri e tratti in pavé per poi ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023) Si entra in un’altra settimana di grande ciclismo, che si concluderà con uno degli appuntamenti più attesi della stagione, il. Unaclassiche monumento, che regala sempre emozioni grazie all’iconico Oude Kwaremont, da scalare tre volte, ed il Pateberg, su cui si passerà due volte. Lo scorso anno fu Mathieu van der Poel ad imporsi su Valentin Madouas e Dylan Van Baarle.Dopo la partenza sul Grote Markt, si passa per Bruges e si sta tranquilli per i primi 110 chilometri, quando arriverà l’Huisepontweg, primo tratto in pacvé dopo 110 chilometri. Subito dopo il primo muro, il Korte Ast, prima di passare per la prima volta sull’Oude Kwaremont (2200 metri al 4% e 11,6% massimo). Inizia dunque la rumba, con ottanta chilometri di inferno tra muri e tratti in pavé per poi ...

