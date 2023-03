Giovanni Malagò: “Ad aprile avremo un incontro con Thomas Bach e Giorgia Meloni” (Di lunedì 27 marzo 2023) Al termine del 295° Consiglio Nazionale del CONI, l’Italia sportiva, per bocca del presidente Giovanni Malagò, ha tracciato la sua mappa verso i prossimi appuntamenti di aspetto dirigenziale. Il numero uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha infatti reso noto che, nel mesi di aprile, per la precisione fra il 19 e il 21, Thomas Bach sarà presente in Italia per una valutazione dello stato dei lavori verso le Olimpiadi Invernali 2026 di Milano-Cortina. Ma non è tutto, perché il presidente del CIO incontrerà infatti anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, così come affermato dallo stesso Malagò: “Thomas Bach sarà in Italia il 19 aprile sera e rimarrà il 20 e il 21. Non è ancora chiaro il ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023) Al termine del 295° Consiglio Nazionale del CONI, l’Italia sportiva, per bocca del presidente, ha tracciato la sua mappa verso i prossimi appuntamenti di aspetto dirigenziale. Il numero uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha infatti reso noto che, nel mesi di, per la precisione fra il 19 e il 21,sarà presente in Italia per una valutazione dello stato dei lavori verso le Olimpiadi Invernali 2026 di Milano-Cortina. Ma non è tutto, perché il presidente del CIO incontrerà infatti anche il Presidente del Consiglio, così come affermato dallo stesso: “sarà in Italia il 19sera e rimarrà il 20 e il 21. Non è ancora chiaro il ...

