'Giornate FAI di primavera' a Salerno: grande successo a Palazzo del Governo (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi sono chiuse con successo e grande partecipazione cittadina le "Giornate FAI diprimavera 2023" – dedicate dal Fondo Ambiente Italiano alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico ed architettonico del Paese – a cui ha partecipato anche la Prefettura di Salerno, aprendo le porte del Palazzo del Governo di PiazzaAmendola. Nel week-end del 25 e 26 marzo sono stati, eccezionalmente, aperti al pubblico il Salone di rappresentanza dell'alloggio del Prefetto, l'Appartamento del Presidente della Repubblica – ove hanno soggiornato, tra gli altri, i Presidenti emeriti dellaRepubblica Ciampi e Napolitano in occasione della visita alla città – ed il Sacrario dedicato alla memoria dei cittadini caduti durante le campagne di guerra, decorati di medaglia d'oro al valor ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Palazzo_Chigi : #GiornateFAI di Primavera, la dichiarazione del Presidente @GiorgiaMeloni - chetempochefa : 'Hanno aperto circa 750 luoghi che non sono luoghi che abitualmente appartengono al circuito turistico. La cosa più… - giusmo1 : RT @_av0n: Il luogo più visitato d'Italia nelle giornate Fai del patrimonio culturale. What a time to be alive. - paolabizzi : RT @Fondoambiente: #GiornateFAI - Sono più di 550.000 gli italiani innamorati del proprio paese che hanno scelto di visitare gli oltre 750… - InfoCilentoWeb : Ecco qualche dato ?? #giornateFAI -