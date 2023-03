Giornata mondiale del Teatro: amore per l’arte, messaggi di pace e tanta umanità (Di lunedì 27 marzo 2023) Life&People.it Nel 1961 fu istituita a Vienna la Giornata mondiale del Teatro nel corso del IX Congresso mondiale dell’Istituto Internazionale del Teatro, su proposta di un drammaturgo finlandese: Arvi Kivimaa. Nel corso degli anni e del tempo questa Giornata ha assunto una connotazione decisamente eterogenea. Il Teatro è presentato come uno strumento sociale, declinato, in tal senso, come arte al servizio della società. Le parole dell’attrice egiziana Samiha Ayoub, nel messaggio realizzato in occasione di questo 27 marzo, va proprio in questa direzione. Samiha Ayoub nasce nel quartiere Shubra del Cairo e si è diplomata presso l’Istituito superiore di Arti Drammatiche nel 1953 sotto l’ala protettrice del suo maestro: Zaki Tulaimat, noto ... Leggi su lifeandpeople (Di lunedì 27 marzo 2023) Life&People.it Nel 1961 fu istituita a Vienna ladelnel corso del IX Congressodell’Istituto Internazionale del, su proposta di un drammaturgo finlandese: Arvi Kivimaa. Nel corso degli anni e del tempo questaha assunto una connotazione decisamente eterogenea. Ilè presentato come uno strumento sociale, declinato, in tal senso, come arte al servizio della società. Le parole dell’attrice egiziana Samiha Ayoub, nelo realizzato in occasione di questo 27 marzo, va proprio in questa direzione. Samiha Ayoub nasce nel quartiere Shubra del Cairo e si è diplomata presso l’Istituito superiore di Arti Drammatiche nel 1953 sotto l’ala protettrice del suo maestro: Zaki Tulaimat, noto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : 'Ieri 25 marzo: giornata mondiale di quelli che quando in televisione succede qualcosa di strano dicono 'secondo me… - raicinque : Il #27marzo è la Giornata mondiale del Teatro. Rivedi il meglio del Teatro Rai su @RaiPlay ?? - rtl1025 : ???? Il 27 marzo è la Giornata Mondiale dedicata al #Teatro, istituita a #Vienna nel 1961 durante il IX Congresso mon… - Nova_Coop : Il 1° aprile abbiamo organizzato una raccolta speciale: in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza… - StefaniaVentu16 : Oggi è la giornata Mondiale del Teatro e io la onoro con il mio gruppo. Laboratorio / prove spettacolo, pizza , b… -