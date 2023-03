Giordano | «Nell’88 | con una società più attenta | quello scudetto non l’avremmo perso»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 27 marzo 2023) Mentre la fine del campionato si avvicina con il Napoli in testa alla classifica di Seria A, il Corriere dello Sport decide di intervistare uno degli eroi azzurri degli anni ’80. Si tratta di Bruno, al centro dell’attacco con Maradona e Careca nel Napoli.racconta del dolore provatoe della possibile rivincita trent’anni dopo: «Il secondopotevamo vincerlo, quando cedemmo in maniera inaspettata e incredibile. Avessimo avuto unaun poco piùe capace di fronteggiare quella crisi, forse il Milan non sarebbe riuscito ad approfittare delle nostre défaillance. Ma ormai è andata, devo rassegnarmi». Questo Napoli,di Spalletti, può vendicare il 1° maggio del 1988: «Sarebbe una rivincita, se ...