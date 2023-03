Giordania, un viaggio da film (Di lunedì 27 marzo 2023) “Vasto, echeggiante e simile ad una divinità”. Parole, come tracce nel deserto, scritte da chi conosceva bene le aride immensità. Così lo racconta Sir. Thomas Edward Lawrence nel libro di memorie “I Sette Pilastri della Saggezza”, l’epica storia vera del colonnello-scrittore, trasformata in un kolossal hollywoodiano, “Lawrence d’Arabia”. Il Wadi Rum è uno dei luoghi più suggestivi al mondo, ma non l’unico che attraverso le mirabolanti avventure cinematografiche testimonia il fascino della Giordania: sono in tanti a ricordare le scene di “Indiana Jones e l’Ultima Crociata” girate a Petra, la spettacolare città scolpita nella roccia. film campioni d’incassi, da suspence all’ultimo respiro, ma nessuna trama ed effetto speciale può eguagliare l’esperienza di vivere questo magico Paese ammirandolo con i propri occhi. Un viaggio in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) “Vasto, echeggiante e simile ad una divinità”. Parole, come tracce nel deserto, scritte da chi conosceva bene le aride immensità. Così lo racconta Sir. Thomas Edward Lawrence nel libro di memorie “I Sette Pilastri della Saggezza”, l’epica storia vera del colonnello-scrittore, trasformata in un kolossal hollywoodiano, “Lawrence d’Arabia”. Il Wadi Rum è uno dei luoghi più suggestivi al mondo, ma non l’unico che attraverso le mirabolanti avventure cinematografiche testimonia il fascino della: sono in tanti a ricordare le scene di “Indiana Jones e l’Ultima Crociata” girate a Petra, la spettacolare città scolpita nella roccia.campioni d’incassi, da suspence all’ultimo respiro, ma nessuna trama ed effetto speciale può eguagliare l’esperienza di vivere questo magico Paese ammirandolo con i propri occhi. Unin ...

