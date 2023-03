Giochiamo al teatro, il libro di Ivan Fedele al 55° Circolo ‘M. De Vito Piscicelli’ (Di lunedì 27 marzo 2023) Presentato oggi al 55° Circolo didattico “Maurizio de Vito Piscicelli” di Napoli il libro “Giochiamo al teatro” (Edizioni MEA) scritto da Ivan Fedele, comico e formatore teatrale, noto ai più per il suo ruolo nel duo comico Ivan & Cristiano, reso celebre dalle trasmissioni televisive “Made in Sud”, “Fatti Unici” e “Serata Felicità”. L’evento si è svolto presso il teatro del 55° Circolo didattico ed è stato moderato dalla giornalista Rosa Alvino. Un manuale per insegnanti e genitori, in grado di offrire spunti, attraverso esercizi e copioni teatrali a misura di bambino, per tenere un laboratorio fai da te a scuola o a casa. I laboratori nelle scuole Ivan Fedele dal 1999 svolge ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 marzo 2023) Presentato oggi al 55°didattico “Maurizio dePiscicelli” di Napoli ilal” (Edizioni MEA) scritto da, comico e formatore teatrale, noto ai più per il suo ruolo nel duo comico& Cristiano, reso celebre dalle trasmissioni televisive “Made in Sud”, “Fatti Unici” e “Serata Felicità”. L’evento si è svolto presso ildel 55°didattico ed è stato moderato dalla giornalista Rosa Alvino. Un manuale per insegnanti e genitori, in grado di offrire spunti, attraverso esercizi e copioni teatrali a misura di bambino, per tenere un laboratorio fai da te a scuola o a casa. I laboratori nelle scuoledal 1999 svolge ...

