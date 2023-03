Giletti-Mentana, siparietto sulla Rai. "Ci restiamo?": cosa bolle in pentola (Di lunedì 27 marzo 2023) Nell'ultimo periodo le indiscrezioni su un possibile ritorno di Massimo Giletti nella Rai si sono fatte insistenti. Al governo di Giorgia Meloni non dispiacerebbe affatto dar vita a un rimpasto dei vertici dell'azienda radiotelevisiva pubblica. E sembra che il conduttore di “Non è l'Arena” - programma naato a La7 nel 2017 dopo l'esperienzza de L'Arena sui canali Rai nel 2004 - sia in trattativa avanzata con la sua ex azienda, quasi con le valigie in mano. E' chiaro che prima di qualsiasi cambio di pedine, bisognerà aspettare l'ufficialità della rivoluzione in quel di viale Mazzini, con l'addio che pare assai probabile dell'amministratore delegato Carlo Fuortes. Lo stesso Giletti, nel corso della sua trasmissione andata in onda domenica 26 marzo, si è reso protagonista di un siparietto con un altro pezzo grosso della creatura di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 marzo 2023) Nell'ultimo periodo le indiscrezioni su un possibile ritorno di Massimonella Rai si sono fatte insistenti. Al governo di Giorgia Meloni non dispiacerebbe affatto dar vita a un rimpasto dei vertici dell'azienda radiotelevisiva pubblica. E sembra che il conduttore di “Non è l'Arena” - programma naato a La7 nel 2017 dopo l'esperienzza de L'Arena sui canali Rai nel 2004 - sia in trattativa avanzata con la sua ex azienda, quasi con le valigie in mano. E' chiaro che prima di qualsiasi cambio di pedine, bisognerà aspettare l'ufficialità della rivoluzione in quel di viale Mazzini, con l'addio che pare assai probabile dell'amministratore delegato Carlo Fuortes. Lo stesso, nel corso della sua trasmissione andata in onda domenica 26 marzo, si è reso protagonista di uncon un altro pezzo grosso della creatura di ...

