Gibilterra-Olanda stasera in tv: canale, orario e streaming qualificazioni Europei 2024 (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo la durissima sconfitta con la Francia, l’Olanda cerca il riscatto contro Gibilterra nel match della seconda giornata di qualificazioni ai prossimi Europei del 2024. Fischio d’inizio alle 20:45 di stasera, lunedì 27 marzo. La partita potrà essere seguita grazie alla diretta gol in onda su Sky Sport Football e in streaming su Sky Go e NOW. Koeman cerca i primi tre punti e una scorpacciata di gol contro la cenerentola del girone. Ma servono anche risposte importanti dai senatori di un gruppo che finora non ha ancora convinto. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo la durissima sconfitta con la Francia, l’cerca il riscatto contronel match della seconda giornata diai prossimidel. Fischio d’inizio alle 20:45 di, lunedì 27 marzo. La partita potrà essere seguita grazie alla diretta gol in onda su Sky Sport Football e insu Sky Go e NOW. Koeman cerca i primi tre punti e una scorpacciata di gol contro la cenerentola del girone. Ma servono anche risposte importanti dai senatori di un gruppo che finora non ha ancora convinto. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mingaball : RT @infobetting: #BuongiornoATutti Ecco alcune delle partite in programma #oggi #27Marzo ??#IrlandaFrancia?????????20… - infobetting : RT @infobetting: #BuongiornoATutti Ecco alcune delle partite in programma #oggi #27Marzo ??#IrlandaFrancia?????????20:45 ?? - underoverbets : RT @infobetting: #BuongiornoATutti Ecco alcune delle partite in programma #oggi #27Marzo ??#IrlandaFrancia?????????20:45 ?? - infobetting : #BuongiornoATutti Ecco alcune delle partite in programma #oggi #27Marzo ??#IrlandaFrancia?????????20:45 ??… - Ftbnews24 : Olanda-Gibilterra Streaming Gratis: dove vedere le qualificazioni ad Euro2024 in Diretta Live -