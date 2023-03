(Di lunedì 27 marzo 2023): ex bandiera dell’Atalanta che dal 1986 ha sposato la causa nerazzurra (dalle giovanili alla prima squadra fino ad oggi) 435 presenze, 18 stagioni, 9 goal: una sola maglia indossata.è la rappresentazione di cosa voglia dire amare l’Atalanta nel bene e nel male, dedicandogli una carriera intera all’insegna di un sogno diventato realtà. Nato a Sarnico il 27 marzo 1980, all’età di 6 anni entra nel settore giovanile dell’Atalanta (squadra di cui è tifoso) svolgendo tutta la trafila fino ad arrivare alla prima squadra, non senza vincere lo scudetto Primavera 1997-1998. Da Zingonia al Comunale, dalla Primavera alla Serie B debuttando in un’Atalanta-Verona 3-2 l’11 aprile del 1999 con Bortolo Mutti in panchina. La cavalcata dei Vavaboys vede sbocciare la Dea dei giovani e lui fa ...

... Massimiliano Pieralisi,Leonardi, Federico Montori, Francesco Di Mango, Rosario Campanella, Fabio Fresa, Adriano Mozzicarelli, Danilo Mancini, Umberto Malatesta, Pietro, Stefano ...... Massimiliano Pieralisi,Leonardi, Federico Montori, Francesco Di Mango, Rosario Campanella, Fabio Fresa, Adriano Mozzicarelli, Danilo Mancini, Umberto Malatesta, Pietro, Stefano ...... Massimiliano Pieralisi,Leonardi, Federico Montori, Francesco Di Mango, Rosario Campanella, Fabio Fresa, Adriano Mozzicarelli, Danilo Mancini, Umberto Malatesta, Pietro, Stefano ...

Gianpaolo Bellini: una vita dedicata all'Atalanta Bergamasca Calcio Calcio News 24

40 candeline per il simpatico terzino sinistro, 48 per l’attaccante che non vedeva la porta: Del Grosso e Vugrinec A Lecce era un idolo, in Croazia pure, tanto che nella massima serie laggiù è ancora ...Il fantasista mancino idolo dei fantacalcisti a Bergamo lasciò la traccia del gol capolavoro al Milan. Ora gioca a Ischia Il 19 marzo gli auguri da ex della Bergamo del pallone spettano a un giocolier ...