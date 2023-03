Gianni Minà, morto il giornalista e conduttore televisivo: aveva 84 anni (Di lunedì 27 marzo 2023) Gianni Minà è morto , il giornalista e conduttore televisivo aveva 84 anni. La notizia è stata data attraverso le sue pagine social. In particolare, sul profilo facebook è stato indicato che il ... Leggi su leggo (Di lunedì 27 marzo 2023), il84. La notizia è stata data attraverso le sue pagine social. In particolare, sul profilo facebook è stato indicato che il ...

Il lutto. Morto Gianni Minà: Lo sport, arte dell'incontro

Il giornalista scrittore e documentarista Gianni Minà (ultimo a destra) assieme ai campioni dell'atletica Tommie Smith, Pietro Mennea e Lee Evans

Gianni Minà è morto, il giornalista e conduttore televisivo aveva 84 anni. La notizia è stata data attraverso le sue pagine social.

'Eravamo io, Muhammed Alì, Bob De Niro, Gabriel Garcia Marquez e Sergio Leone'

Eravamo io, Muhammed Alì, Bob De Niro, Gabriel Garcia Marquez e Sergio Leone. E io era sempre Gianni Minà, stella tra le stelle. Minà che riusciva a mettere insieme i pianeti più lontani, univa i puntini, disegnava le trame che in molti gli invidiavano, inventava mondi popolati da fuoriclasse.