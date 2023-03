Gianni Minà e quel rapporto speciale con Maradona: come riuscì a fargli l’intervista che voleva tutto il mondo (Di lunedì 27 marzo 2023) Tra Gianni Minà e Diego Armando Maradona c’è sempre stato un rapporto speciale «sempre molto franco», scriveva il giornalista sul sito dopo la scomparsa del mito del calcio mondiale. «Io rispettavo il campione, il genio del pallone, ma anche l’uomo, sul quale sapevo di non avere alcun diritto, solo perché lui era un personaggio pubblico e io un giornalista – dice Minà – Per questo credo lui abbia sempre rispettato anche i miei diritti e la mia esigenza, a volte, di proporgli domande scabrose». Il campione argentino si è spesso rifiutato di sottoporsi a ogni tipo di richiesta dei media e degli sponsor, una «logica ambigua» per la quale «è stato tante volte criminalizzato». Non è andata così per esempio per Michel Platini che, pur rifiutando come ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 marzo 2023) Trae Diego Armandoc’è sempre stato un«sempre molto franco», scriveva il giornalista sul sito dopo la scomparsa del mito del calcio mondiale. «Io rispettavo il campione, il genio del pallone, ma anche l’uomo, sul quale sapevo di non avere alcun diritto, solo perché lui era un personaggio pubblico e io un giornalista – dice– Per questo credo lui abbia sempre rispettato anche i miei diritti e la mia esigenza, a volte, di proporgli domande scabrose». Il campione argentino si è spesso rifiutato di sottoporsi a ogni tipo di richiesta dei media e degli sponsor, una «logica ambigua» per la quale «è stato tante volte criminalizzato». Non è andata così per esempio per Michel Platini che, pur rifiutando...

È morto Gianni Minà, una vita da giornalista tra sport, cinema e America Latina Addio ad una delle grandi firme del giornalismo sportivo e non solo: è morto Gianni Minà, dopo una breve malattia cardiaca. Aveva 84 anni. Torinese, classe 1938, è stato anche scrittore e conduttore televisivo. Nasce come cronista sportivo, con una grande passione per il ... Addio a Gianni Minà, il giornalista che credeva nell'America Latina. Vasapollo: 'vivrà sempre nei nostri cuori e nella mente dei poveri' Gianni Minà - giornalista noto nel mondo per le sue interviste esclusive a Fidel Castro, Cassius Klay, Maradona, ma anche convinti difensore e divulgatore degli ideali di liberazione che illuminano l'... Gianni Minà, l'intervista a Bud Spencer L'attore parla delle sue origini partenopee "Bud Spencer si chiama Carlo Pedersoli ed è napoletano". Comincia così l'insolita intervista del giornalista Gianni Minà, scomparso oggi all'età di 84 anni, a Bud Spencer per il festival del cinema western Sergio Leone a Torella dei Lombardi nel 2004. L'attore parlava delle sue origini partenopeo, facendo ... Addio ad una delle grandi firme del giornalismo sportivo e non solo: è morto, dopo una breve malattia cardiaca. Aveva 84 anni. Torinese, classe 1938, è stato anche scrittore e conduttore televisivo. Nasce come cronista sportivo, con una grande passione per il ...- giornalista noto nel mondo per le sue interviste esclusive a Fidel Castro, Cassius Klay, Maradona, ma anche convinti difensore e divulgatore degli ideali di liberazione che illuminano l'...L'attore parla delle sue origini partenopee "Bud Spencer si chiama Carlo Pedersoli ed è napoletano". Comincia così l'insolita intervista del giornalista, scomparso oggi all'età di 84 anni, a Bud Spencer per il festival del cinema western Sergio Leone a Torella dei Lombardi nel 2004. L'attore parlava delle sue origini partenopeo, facendo ... È morto Gianni Minà, il grande giornalista aveva 84 anni La Gazzetta dello Sport