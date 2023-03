Gianni Minà, dalle celebri interviste, ai programmi tv fino alla malattia: chi era il giornalista e conduttore torinese (Di lunedì 27 marzo 2023) È morto Gianni Minà a 84 anni, il celebre giornalista , scrittore e conduttore televisivo italiano. 'Gianni ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato ... Leggi su leggo (Di lunedì 27 marzo 2023) È mortoa 84 anni, il celebre, scrittore etelevisivo italiano. 'ci ha lasciato dopo una brevecardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato ...

Morto Gianni Minà, il giornalista e conduttore televisivo aveva 84 anni. Il post: 'Non è stato mai solo' Chissà se la vita di Gianni Minà sia stata 'alla grande': certamente è stata una vita 'tra i Grandi'. Ne ha lasciato documenti e documentari, che hanno trasmesso caratteri ed emozioni ed hanno collezionato premi. Addio a Gianni Minà: le sue canzoni Giornalista, scrittore, conduttore televisivo, Gianni Minà (scomparso oggi all'età di 84 anni) ha avuto anche una breve esperienza come autore di testi di canzoni. Ecco quelle che ha firmato. STASERA HO VINTO (1966) di Edoardo Vianello Gianni Minà, lo storico duetto su Rai1 con Troisi. 'Cosa invidio a Gianni La sua agendina' Un duettro storico, che resta a tutti gli effetti uno dei momenti più alti mai raggiunti dalla tv italiana. Gianni Minà celebra il compleanno di Pino Daniele e invita su Rai1 l'amico Massimo Troisi. Sono appena iniziati gli anni 90. Ne vengono fuori tre minuti di comicità pura nei quali il giornalista si ... È morto Gianni Minà, il grande giornalista aveva 84 anni